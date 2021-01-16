16 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı! 16 Ocak Cumartesi Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti, gerçek vaka sayısı kaç?

16 Ocak Cumartesi günü Koronavirüs Tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 16 Ocak gerçek vaka sayıları ve ölüm sayıları merakla bekleniyor! 16 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılıyor. 16 Ocak Cumartesi Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 16 Ocak Türkiye Koronavirüs Tablosu!