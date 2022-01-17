16 Ocak 2022 Haberleri
16 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçinin hayatına mal oldu
- Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz
- 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu
- İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?
- 4. kattan beton zemine çakılan stajyer avukatın düştüğü anlar ortaya çıktı
- İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen fena haşladı: Böyle 4 yersin
- Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Sorulur mu bu?
- Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti
- Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı
- Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
- Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi
- Sağlık çalışanlarına parfüm satmak isteyen seyyar satıcı 2 doktoru rehin aldı
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi
- Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranları tepki gösterdi
- Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı
- İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi
- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi
- Elon Musk, 'İnsanlığın korkunç şekilde yok olmasına karşı uyarıyorum' diyerek tek kaçış noktasını verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye altın bilezik hediye etti
- Nijerya'da silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü
- Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi hayatını kaybetti
- Ege'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir
- Siyaset gündemine bomba gibi düşen seçim anketi! Kararsızlardan sonra AK Parti yüzde 38'i gördü
- Resmiyet kazandı! Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu
- Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz genç yangına asansörde yakalandı
- Ünlü model 'Aslında böyle görünmüyorum' diyerek fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
- İş merkezinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti
- Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 saat içinde 5 deprem meydana geldi
- Acun Ilıcalı ve Ali Koç'tan dev zirve! İngiltere'de bir araya geldiler
- Mahir Ünal'a 'Açım' diyen çiftçi ilk kez konuştu: 'Bunu izlemeye alın' dedi
- Böylesi ilk kez görülüyor! Koronaya yakalanan kadının sütü şaşkınlık içerisinde bıraktı, önce kendisi içti
- Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
- Bakan Soylu, ısrarlara dayanamayıp telefonla aradı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı
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- Aldatma iddiaları sonrası şaşırtan hamle! İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı
- Son Dakika: Dün kaldırılan uygulama, bugün yeniden yürürlüğe alındı! Şehirlerarası uçuşlarda PCR istenilmeye devam edecek
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- Tonga'daki volkanik patlama uydu görüntülerine yansıdı
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