16 Ocak 2022 Eurosport Yayın Akışı
16 Ocak 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:25 Haberler
01:30 Rally Raid
02:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:30 Tenis: ATP 250
05:00 Snooker: Londra Masters
07:00 Tenis: ATP 250
08:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:25 Rally Raid
10:25 The Minute
10:30 Tenis: ATP 250
12:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:15 Biatlon Dünya Kupası
17:50 Kayakla Atlama Dünya Kupası
19:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:45 Snooker: Londra Masters
21:40 Haberler
21:45 Snooker: Londra Masters