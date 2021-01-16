16 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
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16 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı

16.01.2021 06:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 06:46
16 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:07 Survivor Ekstra

02:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda

03:00 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

09:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Masterchef Türkiye 2020

12:30 Kırmızı Oda

13:00 Oynat Bakalım

13:45 Doya Doya Moda

15:30 Kayhan

15:45 Kırmızı Oda

17:45 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda

20:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

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