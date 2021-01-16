16 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı
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16 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı

16.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 16.01.2021 06:47
16 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Son Yaz

02:00 Kefaret

03:00 Hayat Sevince Güzel

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 İnadına Aşk

06:00 İnadına Aşk

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Yeniden

13:45 Temizlik Benim İşim

15:45 Son Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

16:00 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

20:00 Sen Çal Kapımı

23:15 Sen Çal Kapımı

Kaynak: InterSinema.com

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