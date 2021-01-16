16 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
16 Ocak 2021 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Haberler
01:35 Sports Spotlight
01:35 Rally Raid
02:05 Kayakla Atlama
02:05 Rally Raid
02:30 Alp Disiplini
02:35 Biatlon
03:30 Kayaklı Koşu
03:30 Biatlon
04:00 Kayaklı Koşu
04:30 Nordic Combined
05:00 Kayakla Atlama
05:45 Biatlon
05:45 Alp Disiplini
06:30 Snooker
08:30 Kayakla Atlama
09:30 Biatlon
10:30 Rally Raid
11:00 Kayakla Atlama
11:00 Alp Disiplini
11:50 Nordic Combined
12:50 Biatlon
12:50 Alp Disiplini
13:30 Alp Disiplini
14:20 Alp Disiplini
16:00 Biatlon
16:00 Alp Disiplini
17:00 Biatlon
17:50 Nordic Combined
18:00 Kayakla Atlama
18:20 Alp Disiplini
19:15 Kayakla Atlama
20:00 Nordic Combined
20:45 Snooker
21:15 Snooker
21:40 Haberler
Kaynak: InterSinema.com