16 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

16.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Transfer Gündemi

02:45 Spor Artı

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:35 Almanya Bundesliga Özetler

05:55 2019 Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:25 İngiltere Premier Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Takvim Yaprakları

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:30 Spor Akşamı

18:30 Spor Merkezi

20:30 Spor Ana Haber

21:00 Transfer Gündemi

23:10 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Parma - Roma

23:10 Parma - Roma

Kaynak: InterSinema.com