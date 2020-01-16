16 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı
16 Ocak 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
02:00 Transfer Gündemi
02:45 Spor Artı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:35 Almanya Bundesliga Özetler
05:55 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:25 İngiltere Premier Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:30 Spor Akşamı
18:30 Spor Merkezi
20:30 Spor Ana Haber
21:00 Transfer Gündemi
23:10 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Parma - Roma
23:10 Parma - Roma