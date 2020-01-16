16 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

16.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:25 Eskrim

01:25 Biatlon

02:25 Haberler

02:30 Snooker

03:30 Snooker

05:00 Alp Disiplini

06:30 Biatlon

07:15 Snowboard

08:00 Snooker

10:00 Snooker

12:00 Eskrim

13:00 Wrc

13:30 Biatlon

14:30 Snooker

16:00 Snooker

17:50 Tenis

19:30 Tenis

21:00 Biatlon

22:15 Biatlon

23:30 Haberler

23:35 Tenis

Kaynak: InterSinema.com