16 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı
16 Ocak 2020 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 Eskrim
01:25 Biatlon
02:25 Haberler
02:30 Snooker
03:30 Snooker
05:00 Alp Disiplini
06:30 Biatlon
07:15 Snowboard
08:00 Snooker
10:00 Snooker
12:00 Eskrim
13:00 Wrc
13:30 Biatlon
14:30 Snooker
16:00 Snooker
17:50 Tenis
19:30 Tenis
21:00 Biatlon
22:15 Biatlon
23:30 Haberler
23:35 Tenis