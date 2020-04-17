16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› 16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak? - Haber
Güncel

16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak?

Survivor Perşembe akşamı 48. Bölümü ile ekranlara geldi. Anlat bakalım oyununda heyecanlı anlar yaşanırken izleyiciler erkan başından ayrılamadı. Peki, 16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödü oyununu kim kazandı? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar!

17.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:22
16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak?

Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında anlat bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Heyecanlı anlara sahne olan yarışmada izleyiciler ekrana bağlanırken 16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak? Survivor ödü oyununu kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Rekabetin üst seviyeye çıktığı Survivor'ın 16 Nisan tarihli bölümünde, yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda gizli kelimeyi anlatmaya ve bulmaya çalıştı. Ardahan, Nisa, Aycan'ın kelimeleri anlatmakta güçlük çekmesi adada komik anlara neden olurkenen fazla doğru cevabı veren Ünlüler Takımı, Anlat Bakalım ödülünü almaya hak kazandı.

17 NİSAN CUMA SURVİVOR'DA NE OLACAK?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor'da Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı. Sercan'ın Nisa'ya "Tabi bir de Survivor'dayız. Sonuçta bir şeyin içerisindeyiz" demesi ise dikkat çekti.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Haber
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek Haber
Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haber
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haber
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haber
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Karantinada yaptığı en dikkatsiz şeyi anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Karantinada yaptığı en dikkatsiz şeyi anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Çin ekonomisi, koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi, koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Kalın, 'Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?' sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır...
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı
Ercüment Ovalı 'Hayat kurtarabilir' dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın 'Acilen klinik testlere alınmalı' dediği Dornaz Alfa nedir?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Levent Gök Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Muazzez Ersoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Nisan İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: 16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 10:03:00. #1.15#
title