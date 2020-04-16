16 Nisan Perşembe koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki,16 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 16 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri! 16 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI 16 Nisan itibariyle toplam test sayısı 518.143 olarak gerçekleşti. 16 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI 16 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 74.193 olarak gerçekleşti. 16 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI 16 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 1.643 olarak gerçekleşti. 16 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI 16 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.854 olarak gerçekleşti. 16 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI 16 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 1.040 olarak gerçekleşti. 16 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI 16 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 7.089 olarak gerçekleşti.