16 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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İstanbul, Güncel

16 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

16.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:25
16 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.04.2020 10:00 - 16.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., CAHİT SITKI TARANCI sk/ YENİMAHALLE mah 1577. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2439422) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439422)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.04.2020 14:00 - 16.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk 50.sk, 51.sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2438742) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438742)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 16.04.2020 17:00 - 16.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 512., 526., 529., 531., 556., 557., 558., 559. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2438702) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 16.04.2020 00:30 - 16.04.2020 02:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AVNİ AKYOL, POSTA, ŞELALE, SÜZER BULVARI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2436869) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2436869)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 16.04.2020 03:00 - 16.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATA, BARIŞ, DEMET sk ,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BULVARI bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2436870) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2436870)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 16.04.2020 14:00 - 16.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah PETUNYA sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2438543) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438543)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 16.04.2020 09:00 - 16.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah G-5000, GÖKNAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2439737) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439737)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 16.04.2020 09:00 - 16.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ŞEREF sk/ GÜVERCİNTEPE mah KARADENİZ, PEYAMİ SAFA, RIHTIM, İPEKYOLU sk// KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2439740) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 16.04.2020 00:30 - 16.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KANARYA sk/ MURATPAŞA mah 10., 105., 106., 107., 109., 12., 8., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİRNE, EGE, ELAZIĞ, ERDEK, EREĞLİ, EVCİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437792) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2437792)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 16.04.2020 04:30 - 16.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KANARYA sk/ MURATPAŞA mah 10., 105., 106., 107., 109., 12., 8., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİRNE, EGE, ELAZIĞ, ERDEK, EREĞLİ, EVCİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437793) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 16.04.2020 00:00 - 16.04.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2435642) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 16.04.2020 16:00 - 16.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 629. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2436158) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.04.2020 17:00 - 16.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 944, 932., 937., 938., 947., 948., BAHÇE YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2438504) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438504)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 16.04.2020 13:00 - 16.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah MİMAR SİNAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2439624) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 16.04.2020 17:30 - 16.04.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ARPACILAR, HAMİDİYE, REŞADİYE, YALIKÖŞKÜ, ZAHİRE BORSASI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2439638) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.04.2020 00:01 - 16.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk/ HAMİDİYE mah ARİFE, BAŞAK, BİLEK, ESER, GONCA, GÜL, HASDAL, ILICA, KAFKAS, OSMANGAZİ, SAFA, SARE, TUĞBA sk/ MERKEZ mah MEKTEP sk/ YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYDINLAR, DEFİLE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2437045) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2437045)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.04.2020 01:00 - 16.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BOZ, GÖKYÜZÜ, GÜZEL YONCA, KAÇAR, KOÇ, SULTAN SELİM, YASEMİN, YEŞİL, YONCA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437048) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2437048)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.04.2020 01:00 - 16.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437049) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2437049)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 16.04.2020 03:00 - 16.04.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MASUM, MEHTAP, MELTEM, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437051) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.04.2020 12:00 - 16.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YILDIZ, İNÖNÜ sk/ YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, SARIKAYA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2439743) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439743)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.04.2020 12:00 - 16.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.YONCA, MUAMMER AKSOY sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2439752) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439752)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 16.04.2020 12:00 - 16.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET, KAZIM KARABEKİR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2439754) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 16.04.2020 00:00 - 16.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk/ MASLAK mah AHİ EVRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2436185) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.04.2020 11:00 - 16.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2438474) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438474)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.04.2020 11:00 - 16.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, ERDAL, GEÇMİŞ, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, SAHİL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2439458) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439458)İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 16.04.2020 13:00 - 16.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2439470) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 16.04.2020 03:00 - 16.04.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KORE ŞEHİTLERİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2437050) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 16.04.2020 15:00 - 16.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/43., G/45., G/47., G/48., G/49. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2439738) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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