16 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
16 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:10 Ya İstiklal Ya Ölüm
00:15 Kalk Gidelim
02:30 Sağlıklı Mutfak
02:50 Zinde Kal
03:15 Zinde Kal
03:35 Belgesel
03:50 Sağlıklı Mutfak
04:00 Dert Ortağı
04:20 Gülşah
04:35 Sonbahar Rüzgarları
05:45 İncir Ağacı
06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları
07:00 Camiden Hayata
07:50 Tutunamayanlar
08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
09:30 İyi Fikir
11:30 Tutunamayanlar
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 İki Ekmek Bir Vefa
12:45 Belgesel
12:50 Tam Zamanı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:00 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
16:00 Uzaktan Erişim
17:00 Sonbahar Rüzgarları
17:00 Zulüm
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dangal
20:00 Ev Yapımı
22:00 Mucize
23:00 Ev Yapımı
Kaynak: InterSinema.com