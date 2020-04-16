16 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 16 Nisan 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:10 Ya İstiklal Ya Ölüm 00:15 Kalk Gidelim 02:30 Sağlıklı Mutfak 02:50 Zinde Kal 03:15 Zinde Kal 03:35 Belgesel 03:50 Sağlıklı Mutfak 04:00 Dert Ortağı 04:20 Gülşah 04:35 Sonbahar Rüzgarları 05:45 İncir Ağacı 06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları 07:00 Camiden Hayata 07:50 Tutunamayanlar 08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 09:30 İyi Fikir 11:30 Tutunamayanlar 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:40 İki Ekmek Bir Vefa 12:45 Belgesel 12:50 Tam Zamanı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:00 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 16:00 Uzaktan Erişim 17:00 Sonbahar Rüzgarları 17:00 Zulüm 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Dangal 20:00 Ev Yapımı 22:00 Mucize 23:00 Ev Yapımı Kaynak: InterSinema.com