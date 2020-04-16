16 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 16 Nisan 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 Maç Saati 01:00 İyi Akşamlar İstanbul 02:45 Maç Saati 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 03:45 Kısa Özet: A. Alanyaspor - Fenerbahçe 04:00 beIN Manşet 05:00 İyi Akşamlar İstanbul 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 08:45 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:30 Haftanın Öyküleri 10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri 11:00 İyi Akşamlar İstanbul 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 14:15 Kısa Özet: Genk - Salzburg 14:30 Futbolun Şehirleri 15:30 Maç Saati 17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri 17:30 Taraftar 17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Saati 19:00 Taraftar 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 beIN Manşet 22:00 Taraftar 22:00 Süper Lig Maç Özetleri 22:00 beIN Wellness 23:00 Futbolun Şehirleri 23:00 Taraftar Kaynak: InterSinema.com