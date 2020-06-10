16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
M4 kara yolunda icra edilen Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
10.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:26
M4 kara yolunda icra edilen Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Kaynak: AA