Galatasaray, Porto Maçına 16 Milyon TL'lik Gelir Gözüyle Bakıyor

Porto mücadelesi, Galatasaray açısından çok daha önemli anlamlar barındırıyor. Bu karşılaşmadan alınacak üç puan Aslan'a para da kazandıracak.

Yeni düzenlemeyle beraber galibiyetlere 2.7 milyon euro verilmesi, sarı-kırmızılıların iştahını daha da kabarttı. Yaklaşık 16 milyon liralık ekstra gelir, Cim-Bom'a ilaç gibi gelecek.

GALATASARAY KAZANIRSA AVRUPA LİGİNE GİDECEK

Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanmaları halinde Avrupa Ligine gidecek. Beraber ve yenilgi halinde ise Avrupa Ligine gidecek takımı, Almanya'da oynanacak grubun diğer maçı belirleyecek.