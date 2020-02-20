16 milyon liralık ulaşım vurgunu iddialarına 'ETUS'dan açıklama

20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:38

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) bünyesindeki minibüslerde bulunan ve kent kartı olmayan yolcuların nakit para attıkları kumbaralarda 5 yılda biriken 16 milyon 631 bin 654 liranın kayıtlara geçmediği iddialarına açıklama getiren ETUS Başkanı Hakan Giyik, "Bilirkişilerin savcılığa verdikleri raporda böyle bir şeyin olmadığı açık ve nettir" dedi.



Edirne Belediye Meclisinin 2014 yılında almış olduğu karar ile ETUS bünyesindeki minibüslerine binen ve kent kartı bulunmayan vatandaşlara nakit parayla binme hakkı verildiğini söyleyen Başkan Giyik, bu süreçte ETUS ortaklarından 12 kişinin savcılığa ETUS yönetimi hakkında 'zimmet' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını anlattı.



Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evrakları incelemek için bilirkişilerin atandığını ifade eden Giyik, bilirkişilerin 18 Aralık 2019 tarihinde savcılığa raporu verdiklerini belirterek, "verilen raporun sonuç kısmında da yönetimin uhdesinde hiçbir meblağ bulunmadığı açık ve nettir" yazıldığını söyledi.



"5 yılda toplanan 16 milyon 631 bin 654 lira eşit bir şekilde 226 ortağımıza imza karşılığında dağıtılmıştır" diyen Giyik, "hakkımızda suç duyurusunda bulunan 12 kişiden 8'i şikayet etmelerine rağmen bu paraları almıştır. Diğer 4 kişi ise şikayet ettikleri tarihten sonra almamıştır ancak paraları kasada durmaktadır. 1 tane ortağımız ben almadım diyemez" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA