Adana'da 16 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir depoda arama yaptı. Adreste 16 milyon 400 bin boş makaron bulan ekipler, şüpheli Ö.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı