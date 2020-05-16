16 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi Selim Soydan: Nihat Özdemir, çok çalışkan, adaletli ve dürüst bir başkan"Eğer maçlar uzun müddet böylesine seyircisiz oynanırsa çok büyük ziyan görüyorum""Futbolcular sahaya seyircisiz çıktığında zevk almaz" Milli basketbolcu ve voleybolculardan 19 Mayıs mesajlarıTuğba Şenoğlu: Huzur, sağlık...

Selim Soydan: Nihat Özdemir, çok çalışkan, adaletli ve dürüst bir başkan

"Eğer maçlar uzun müddet böylesine seyircisiz oynanırsa çok büyük ziyan görüyorum"

"Futbolcular sahaya seyircisiz çıktığında zevk almaz"

Milli basketbolcu ve voleybolculardan 19 Mayıs mesajlarıTuğba Şenoğlu: Huzur, sağlık güven ve mutluluk diliyorumMerve Aydın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsunAda Germen: Bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruzEmre Batur: Genç kardeşlerimizin ve tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum

Bahar Çağlar: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Kaynak: DHA