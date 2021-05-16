16 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
16 Mayıs 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
09:25 Takvim Yaprakları
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Olimpiyat Ateşi
11:00 Teknik Analiz
12:10 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 Spor Hafta Sonu
15:20 Takvim Yaprakları
15:25 Hava Durumu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Bülteni
18:50 Takvim Yaprakları
19:00 Hedef Süper Lig
19:55 Altay - İstanbulspor
22:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com