16 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
16 Mayıs 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Çocuklar Duymasın
03:45 Çok Gezenti
05:00 Rehber
06:00 İkizler Memo-Can
08:45 Kavak Yelleri
10:30 Eyvah Karım
12:45 Çok Gezenti
14:15 Rehber
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Bir Nefes Yeter
23:45 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com