16 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
16 Mayıs 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 Maç Saati
03:15 Süper Lig
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beUnited
12:00 Süper Lig
15:00 Taraftar
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 beUnited
22:00 Maç Saati
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com