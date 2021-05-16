16 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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16 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

16 Mayıs 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 Maç Saati

03:15 Süper Lig

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beUnited

12:00 Süper Lig

15:00 Taraftar

16:00 Maç Saati

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 beUnited

22:00 Maç Saati

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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