16 Mayıs 2020 Tv8 Yayın Akışı
16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Oynat Bakalım
03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
03:55 Doya Doya Moda
04:30 Doya Doya Moda
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Yetenek Sizsiniz Türkiye
09:45 Oynat Bakalım
09:45 Kızım
09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:45 Para Bende
12:30 Doya Doya Moda
13:15 Hastanede Hayat
13:45 Bir Baba Hindu
16:00 Recep İvedik 4
16:15 Survivor Panorama 2020
17:15 Survivor Panorama 2020
19:00 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com