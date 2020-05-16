16 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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16 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

16 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı
16.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Kanıt

03:20 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

06:00 Kampüsistan

06:00 Kavak Yelleri

07:30 Çocuklar Duymasın

07:30 İkizler Memo-Can

10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

10:00 Geniş Aile

12:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

13:00 Çok Gezenti

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

14:30 Çocuklar Duymasın

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:15 Akasya Durağı

16:30 Doktorlar

17:00 Akasya Durağı

19:15 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:15 Kanıt

23:30 Gece Kafası

Kaynak: InterSinema.com

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