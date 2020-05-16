16 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
00:40 İtalya Kupası Özetler
00:50 Fenerbahçe Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Andorra - Türkiye
01:00 Türkiye - Moldova
02:40 Takvim Yaprakları
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
03:00 Fransa - Belçika
04:25 Spor Kitaplığı
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 Bulgaristan - İtalya
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Spor Kitaplığı
06:45 Liverpool - Manchester City
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hollanda - Brezilya
08:25 Hava Durumu
08:30 Salto
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:00 Orhan Ayhan'la
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Fransa - Portekiz
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Fransa - Belçika
11:40 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Bulgaristan - İtalya
12:55 Kamu Spotu Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89 - 90
15:25 Süper Lig Özetler
15:40 La Liga Goller
15:55 Takvim Yaprakları
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
16:00 Andorra - Türkiye
16:00 Trabzonspor - Antalyaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Bundesliga
19:45 İtalya Kupası Özetler
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Galatasaray - Kayserispor
21:15 Almanya Bundesliga Özetler
21:35 Lig Hatırası 89 - 90
22:00 Spor Akşamı
22:55 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Fransa - Portekiz
23:00 Liverpool - Manchester City
Kaynak: InterSinema.com