16 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Aramızda Kalsın 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:20 Erkenci Kuş 06:00 Hayat Bazen Tatlıdır 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:30 Hayat Bazen Tatlıdır 09:20 Evde Hareket Zamanı 09:30 Sinema 09:45 Medcezir 10:10 Kiralık Aşk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Dizi 13:00 Kiralık Aşk 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:45 Erkenci Kuş 18:30 Star Haber 20:00 Medcezir 20:00 Jurassic World 22:30 Jurassic World Kaynak: InterSinema.com