16 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
16.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:20 Erkenci Kuş
06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Hayat Bazen Tatlıdır
09:20 Evde Hareket Zamanı
09:30 Sinema
09:45 Medcezir
10:10 Kiralık Aşk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Medcezir
20:00 Jurassic World
22:30 Jurassic World
Kaynak: InterSinema.com