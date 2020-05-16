16 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
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16 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

16 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
16.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Beyaz Show

02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

13:45 Macera Avcıları Hindistan'da

15:45 Çarkıfelek

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Tarzan Efsanesi

20:15 Arka Sokaklar

22:30 Tarzan Efsanesi

Kaynak: InterSinema.com

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