16 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Beyaz Show
02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
13:45 Macera Avcıları Hindistan'da
15:45 Çarkıfelek
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Tarzan Efsanesi
20:15 Arka Sokaklar
22:30 Tarzan Efsanesi
Kaynak: InterSinema.com