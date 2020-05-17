16 Mayıs 2020 Haberleri
16 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
17.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:18
- Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
- Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
- Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
- Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
- İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
- Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
- Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
- 6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
- Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
- Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
- Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
- Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
- Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
- Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
- Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
- FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
- Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
- Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
- Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum
- Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
- Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
- Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
- Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
- Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
- Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
- Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
- Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
- Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
- Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
- NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
- Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi
- Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
- Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
- Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı
- Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
- Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
- 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi