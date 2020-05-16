16 Mayıs 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
02:00 Maç Saati
03:45 Z Raporu
04:00 beIN Manşet
05:00 İyi Akşamlar İstanbul
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
07:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:45 Z Raporu
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 beIN Teknik
14:30 Futbolun Şehirleri
15:30 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Z Raporu
18:00 beIN Manşet
19:00 beIN Wellness
19:00 Taraftar
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
22:00 Maç Saati
23:15 26 Haftanın En İyi 11'i
23:30 Belgesel
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com