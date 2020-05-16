16 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:25 Bizim Hikaye
00:30 Son Durak
01:30 Evde Biz Bize
02:00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
03:55 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Windstorm 3
12:10 Jumanji: Vahşi Orman
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
14:25 Kardeş Payı
15:40 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Jumanji: Vahşi Orman
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 2012
23:15 Kardeş Payı
23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
23:50 Bizim Hikaye
Kaynak: InterSinema.com