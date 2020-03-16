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Eskişehirspor, Antalyaspor, Altınordu, Spor

16 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

Demir Grup SivassporTFF 1'İNCİ LİG19.00 Altınordu - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Eskişehirspor - Adana DemirsporBEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

16.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:28
16 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Altınordu - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Eskişehirspor - Adana Demirspor

BEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAYTakım izinli

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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