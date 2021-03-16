16 Mart 2021 Star Yayın Akışı
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16 Mart 2021 Star Yayın Akışı

16.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 06:48
16 Mart 2021 Star Yayın Akışı

16 Mart 2021 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Seni Çok Bekledim

00:30 Akrep

03:00 Görev Uğruna

03:15 Tehlikeli Teslimat

04:20 Acımasız

04:45 Türk Müziği

05:45 Benim Tatlı Yalanım

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

08:00 Ayı Paddington 2

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

16:30 Dizi

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Dizi

20:00 Sen Kimsin

22:30 Kutsal Damacana 2

Kaynak: InterSinema.com

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