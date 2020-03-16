16 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı
16 Mart 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Çocuklar Duymasın
03:20 Çok Gezenti
03:20 Rehber
04:10 Yeniden Konuşalım
04:10 Sen de Yap
05:00 Müzik
05:00 Çok Gezenti
06:00 Hırsız Polis
06:00 Geniş Aile
07:00 Kavak Yelleri
07:45 Çocuklar Duymasın
08:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Küçük Ağa
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:30 Zalim İstanbul
17:00 Merhamet
19:00 Kelime Oyunu
20:45 Yalan Dünya
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:15 Kanıt
23:30 Gece Kafası
Kaynak: InterSinema.com