16 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 16 Mart 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:50 Stadyum 02:00 Stadyum 04:15 Süper Lig Özetler 04:30 TFF 1. Lig Özetler 04:45 Brighton & Hove Albion - Arsenal 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:00 İlk Baskı 07:20 TFF 1. Lig Özetler 07:35 Almanya Bundesliga Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 Süper Lig Özetler 08:20 İngiltere Premier Lig Özetler 08:45 La Liga Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:55 Hava Durumu 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Süper Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:15 İngiltere Premier Lig Özetler 10:35 Sporcu Vizesi 11:00 Olimpiyat Ateşi 11:00 Spor Manşet 11:55 Spor Kitaplığı 12:00 Spor Haftasonu 12:20 TFF 1. Lig Özetler 12:50 Spor Atlası 13:30 Spor Bülteni 14:00 Maç Günü 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 16:00 Dakika Skor 17:00 Spor Akşamı 18:00 Spor Merkezi 18:00 Stadyum Özel 19:00 Dakika Skor 19:30 Futbol Anadolu 20:45 Stadyum 21:00 Spor Ana Haber 21:30 Stadyum 23:30 90'dan Sonra 23:55 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com