16 Mart 2020 Haberleri
16 Mart 2020 Manşet Haberleri.
17.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:18
- Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
- ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
- İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
- Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
- Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
- Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
- Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
- Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
- Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
- Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
- Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
- Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
- Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
- Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
- Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
- Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
- Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
- Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
- Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
- Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
- Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
- Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
- Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
- Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
- Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
- Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
- Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
- Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
- Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
- Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
- UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
- Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
- İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
- Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
- Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
- Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı