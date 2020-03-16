16 Mart 2020 Fox Yayın Akışı 16 Mart 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Öğretmen 02:15 Aşk Yeniden 04:15 Kadın 06:00 Her Yerde Sen 07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Mucize Doktor 12:15 Yasak Elma 13:30 Benden Söylemesi 13:45 Temizlik Benim İşim 15:30 Zümrüdüanka 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Savaşçı 20:00 Yasak Elma Kaynak: InterSinema.com