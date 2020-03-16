16 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
16 Mart 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Pazar Akşamı Futbol
01:00 Gece Haberleri
01:15 CNN TÜRK Masası
01:15 Nasıl?
04:00 Gece Haberleri
04:15 Hafta Sonu
05:00 Gece Haberleri
05:10 5N1K
05:10 Yeşil Doğa
06:00 Güne Merhaba
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
07:48 Afiş
08:00 Güne Merhaba
08:45 A'dan Z'ye
09:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:00 A'dan Z'ye
11:05 Şeffaf Oda
11:35 Spor
12:00 Gündem 12
12:00 Haber
12:40 Spor
13:00 Haber
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
14:00 Haber
14:15 Para Dedektifi
15:00 Haber
15:05 Klinik
15:20 Keşfetmeye Değer
15:35 Her Şeyden Önce
16:00 Günlük
16:00 Haber
16:15 7. Vites
17:00 Haber
17:00 Günlük
17:40 Gündem Spor
17:40 Spor
17:45 Günün Ekonomisi
18:00 Haber
18:00 Yeşil Doğa
18:45 Maç Başlıyor
20:00 Tarafsız Bölge
20:45 Nasıl?
21:00 Tarafsız Bölge
Kaynak: InterSinema.com