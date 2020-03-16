16 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı 16 Mart 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 00:00 Pazar Akşamı Futbol 01:00 Gece Haberleri 01:15 CNN TÜRK Masası 01:15 Nasıl? 04:00 Gece Haberleri 04:15 Hafta Sonu 05:00 Gece Haberleri 05:10 5N1K 05:10 Yeşil Doğa 06:00 Güne Merhaba 06:00 Haber 07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu 07:48 Afiş 08:00 Güne Merhaba 08:45 A'dan Z'ye 09:00 Haber 10:00 Hafta Sonu 11:00 Haber 11:00 A'dan Z'ye 11:05 Şeffaf Oda 11:35 Spor 12:00 Gündem 12 12:00 Haber 12:40 Spor 13:00 Haber 13:00 Gündem 13 14:00 Bugün 14:00 Haber 14:15 Para Dedektifi 15:00 Haber 15:05 Klinik 15:20 Keşfetmeye Değer 15:35 Her Şeyden Önce 16:00 Günlük 16:00 Haber 16:15 7. Vites 17:00 Haber 17:00 Günlük 17:40 Gündem Spor 17:40 Spor 17:45 Günün Ekonomisi 18:00 Haber 18:00 Yeşil Doğa 18:45 Maç Başlıyor 20:00 Tarafsız Bölge 20:45 Nasıl? 21:00 Tarafsız Bölge Kaynak: InterSinema.com