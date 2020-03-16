16 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
16 Mart 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zirve Ateşi
01:15 Maç Sonu
01:30 Süper Lig Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
02:15 Maç Sonu
02:30 Süper Lig Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:15 Maç Sonu
05:45 Süper Lig Kısa Özet
06:00 Maç Saati
06:15 Özel Röportaj
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Sonu
08:45 Maç Saati
09:00 Süper Lig Maç Sonu
09:30 Maç Sonu
10:00 Süper Lig
11:00 Zirve Ateşi
12:15 UEFA Avrupa Ligi Goller
12:30 Maç Saati
13:05 Maç Başlıyor
13:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya
13:45 Maç Saati
14:15 Devre Arası
14:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya
14:30 Maç Sonu
15:30 Süper Lig Maç Sonu
15:30 Maç Sonu
16:00 Derbide Son 10 Yıl
16:15 90 Dakikada 90 Gol
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
19:00 Galatasaray - Beşiktaş
19:45 Devre Arası
20:00 Galatasaray - Beşiktaş
20:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor
20:45 Devre Arası
21:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor
21:00 Maç Sonu
21:15 Süper Lig Maç Sonu
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 STSL Maç Özetleri
Kaynak: InterSinema.com