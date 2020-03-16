16 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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16 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

16 Mart 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

16.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 06:45
16 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zirve Ateşi

01:15 Maç Sonu

01:30 Süper Lig Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:15 Maç Sonu

02:30 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:15 Maç Sonu

05:45 Süper Lig Kısa Özet

06:00 Maç Saati

06:15 Özel Röportaj

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Sonu

08:45 Maç Saati

09:00 Süper Lig Maç Sonu

09:30 Maç Sonu

10:00 Süper Lig

11:00 Zirve Ateşi

12:15 UEFA Avrupa Ligi Goller

12:30 Maç Saati

13:05 Maç Başlıyor

13:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya

13:45 Maç Saati

14:15 Devre Arası

14:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya

14:30 Maç Sonu

15:30 Süper Lig Maç Sonu

15:30 Maç Sonu

16:00 Derbide Son 10 Yıl

16:15 90 Dakikada 90 Gol

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Galatasaray - Beşiktaş

19:45 Devre Arası

20:00 Galatasaray - Beşiktaş

20:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor

20:45 Devre Arası

21:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor

21:00 Maç Sonu

21:15 Süper Lig Maç Sonu

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 STSL Maç Özetleri

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: InterSinema.com

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