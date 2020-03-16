16 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 16 Mart 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zirve Ateşi 01:15 Maç Sonu 01:30 Süper Lig Maç Sonu 01:45 Futbolun Şehirleri 02:15 Maç Sonu 02:30 Süper Lig Maç Sonu 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 05:15 Maç Sonu 05:45 Süper Lig Kısa Özet 06:00 Maç Saati 06:15 Özel Röportaj 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Sonu 08:45 Maç Saati 09:00 Süper Lig Maç Sonu 09:30 Maç Sonu 10:00 Süper Lig 11:00 Zirve Ateşi 12:15 UEFA Avrupa Ligi Goller 12:30 Maç Saati 13:05 Maç Başlıyor 13:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya 13:45 Maç Saati 14:15 Devre Arası 14:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya 14:30 Maç Sonu 15:30 Süper Lig Maç Sonu 15:30 Maç Sonu 16:00 Derbide Son 10 Yıl 16:15 90 Dakikada 90 Gol 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Önü 19:00 Galatasaray - Beşiktaş 19:45 Devre Arası 20:00 Galatasaray - Beşiktaş 20:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor 20:45 Devre Arası 21:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor 21:00 Maç Sonu 21:15 Süper Lig Maç Sonu 21:15 Devre Arası 22:00 Maç Sonu 22:15 Süper Lig Maç Sonu 23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:30 STSL Maç Özetleri Kaynak: InterSinema.com