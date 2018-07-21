16. Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Başladı

SAMSUN (İHA) – Aralarında vali yardımcısı ve birçok kamu görevlisi sporcunun da bulunduğu kuruluşlar arasında düzenlenen şampiyona Samsun'da başladı.

16. Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Salonu'nda bugün başladı. 4 gün sürecek turnuvada Türkiye'nin her ilinde kamuda veya özel sektörde çalışan kamu görevlileri ve işçilerden oluşan takımlar mücadele veriyor. 1. Lig ve Süper Lig kategorilerinde yarışan takımlar, 24 Temmuz'da kupalarını alacaklar.

Turnuva hakkında bilgiler veren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "Masa tenisinin kurum ve kuruluşlarla ilgili olan ayağının Türkiye Şampiyonası'nı Samsun'da yapıyoruz. Bir kuruma ait çalışanların 4 kişiden oluşan takımlar birbirleriyle yarışıyorlar. Türkiye'nin her ilinden sporcular geldi. 400 sporcu burada başarılı olmak için rekabet ediyorlar. Bugünkü turnuva 1. Lig olarak nitelendiriliyor. Pazartesi günü de Süper Lig mücadeleleri olacak. Buraya katılan sporcular arasında vali yardımcısından, öğretmene ve çalışan işçisine kadar birçok arkadaşımız spor yapma imkanı buluyorlar. Bunu bir spor turizmi ve yarışma olarak değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızı Samsun'da misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Turnuvamız 2 gün devam edecek" dedi.

Turnuva 24 Temmuz'da oynanacak final maçların ardından sona erecek. - SAMSUN