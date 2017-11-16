16 Kasım Perşembe Dha Spor Gündemi

Mesut Bakkal'dan iddialı mesajlar: "Sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin!

16 Kasım Perşembe Dha Spor Gündemi

Mesut Bakkal'dan iddialı mesajlar: "Sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin!.."

"Yabancı oyuncusu sayısı 14 değil 28 olsun !.."

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak

BEŞİKTAŞ İLE AKHİSARSPOR 11. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, T. M. Akhisarspor maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenman ile tamamlayarak kampa girecek.

AKHİSAR

Ege temsilcisi İstanbul'a gelerek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak

FENERBAHÇE 

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

18.00 Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL

-THY EUROLEAGUE-

20: 30 Anadolu Efes - Panathinaikos

"FUTBOLUN EFSANELERİ GENÇ HÜKÜMLÜLERLE BULUŞUYOR"

12.00 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında genç hükümlülerle bir araya gelecek. Organizasyonda Hasan Şaş, Ali Gültekin, Semih Yuvakuran, Oğuz Çetin ve Hami Mandıralı da yer alacak. (BURSA)

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