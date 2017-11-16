16 Kasım Perşembe Dha Spor Gündemi
Mesut Bakkal'dan iddialı mesajlar: "Sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin!
Mesut Bakkal'dan iddialı mesajlar: "Sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin!.."
"Yabancı oyuncusu sayısı 14 değil 28 olsun !.."
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak
BEŞİKTAŞ İLE AKHİSARSPOR 11. RANDEVUDA
İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, T. M. Akhisarspor maçının hazırlıklarını basına kapalı yapacağı antrenman ile tamamlayarak kampa girecek.
AKHİSAR
Ege temsilcisi İstanbul'a gelerek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak
FENERBAHÇE
Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY
18.00 Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
BASKETBOL
-THY EUROLEAGUE-
20: 30 Anadolu Efes - Panathinaikos
"FUTBOLUN EFSANELERİ GENÇ HÜKÜMLÜLERLE BULUŞUYOR"
12.00 Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında genç hükümlülerle bir araya gelecek. Organizasyonda Hasan Şaş, Ali Gültekin, Semih Yuvakuran, Oğuz Çetin ve Hami Mandıralı da yer alacak. (BURSA)