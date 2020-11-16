16 Kasım Masterchef mantı çeşitleri neler?
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16 Kasım Masterchef mantı çeşitleri neler?

16.11.2020 22:22 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:32
16 Kasım Masterchef mantı çeşitleri neler?

16 Kasım'da MasterChef'te yarışmacılar mantı yapıyor. Pek çok çeşidi tanıtılan mantılar sonucu kazanan isim belli oluyor. Peki, Masterchef'te yarışan mantı çeşitleri neler?

Masterchef'te bugün takım kaptanları ve takımlar belirleniyor. Zahmetli bir mantı yapımı sonrası takım kaptanları kimler olacak? Avantaj elde edecek isimler kimler olacak? Haftanın düello oyunu da Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 16 Kasım'da düelloyu kim kazandı?

16 KASIM MASTERCHEF MANTI ÇEŞİTLERİ NELER?

Masterchef şefleri düello oyunu için ilk olarak kaptanlık oyununu başlattı. Kaptanlık oyununda yarışılan yemek ise mantı oldu.

Özgül, Boşnak mantısı yaparak kaptanlık için yarıştı.

Ayyüce, tepsi mantı yaparak kaptanlık için yarıştı.

Ebru ise Nevşehir mantısı yaptı.

Serhat ise sossuz sadece yoğurtla sunduğu bir mantıyı şeflere tattırdı.

Eray, Bolu mantısı yaparak Mehmet Şef'in de memleketi olan Bolu mantısını tanıttı.

Barbaros ise Samsun mantısını tattırdı.

Emir ise cevizli mantı yaptı.

Sefa Kayseri mantısı olarak tepsi mantısı tercih etti.

Uğur ise katlama Kayseri mantısı yaptı.

16 Kasım Masterchef mantı çeşitleri neler?
16 Kasım Masterchef mantı çeşitleri neler?
16 Kasım Masterchef mantı çeşitleri neler?

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