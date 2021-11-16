16 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
16 Kasım 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
04:00 Spor Artı
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:45 Spor Kitaplığı
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Milli Maç Özel
22:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
23:20 İngiltere Premier Lig Goller
23:30 % 100 Futbol Devre Arası
23:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri