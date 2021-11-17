16 Kasım 2021 Haberleri
16 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Evin bahçesinde su çıkarmak için sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular
- 50+1 açıklamasıyla tartışmaların fitilini ateşleyen Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?
- A Milli Takım'a hayat vermeye devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'yi sevince boğdu
- Sahte evliya 'Rafet Efendi' davasında cezalar belli oldu
- Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı
- Sezai Karakoç'un hayatını kaybetmeden evvel son görüntüleri duygulandırdı
- Kovuldu mu, istifa mı etti? Ertuğrul Özkök'ten iddialara yanıt
- Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler çığ gibi! İstifa çağrılarının arkası kesilmiyor
- Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündemi değiştirecek iddia! Yeni yüzde için referandum geliyor
- 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş
- Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni Hakan Özbeğen cinayetinde 1 kişi tutuklandı
- Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerinin görüntüleri yayınlandı
- Antrenmanda kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi renklerine bağlamak için harekete geçti
- Şeyma Subaşı yine olay yarattı! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
- Karadağ'da dengeyi bozan gol! Genç yıldız ceza sahası dışından enfes vurdu
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi
- Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini anlayınca mevzilerinden kaçtı
- Josef de Souza'nın kalbi A Milli Takım'la atıyor! Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti
- Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı
- Hull City'i satın almak için gün sayan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
- Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki çeken Türkiye'ye NATO müdahalesi çıkışı
- Alacak verecek meselesinden doğan silahlı kavgada 10 kişi gözaltına alındı
- Acımasız baba, 500 lira için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş
- Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi yaşamını yitirdi
- Çorum'da barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı
- Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımına olay sözler! Milan taraftarı sinirden çılgına dönecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
- 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı
- Stefan Kuntz'un A Milli Takım'a çağırmadığı Yusuf Yazıcı'dan beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
- 'Helalleşme' tartışmasına Muharrem İnce de dahil oldu! Kılıçdaroğlu'na manidar soru
- Burak Yılmaz, Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarını uyardı: Hollanda-Norveç maçını unutun
- Son Dakika: Elektrik faturalarında TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Başak Cengiz'in öldürülme görüntüleri için suç duyurusu
- Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar şiddetlendi! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım istedi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu 'Ey Sevgili' şiiri yetim kaldı
- Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Rüzgar esince eteğinin hepsi havalandı
- Fatih Terim, 'Kalsın' derse iş bitecek! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirime gitmeye hazır
- Ünlü şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti
- Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını iddia eden Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor
- İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan zam
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
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