16 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 G. Giresunspor - Ç. Rizespor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor

04:00 A. Demirspor - ÖK Y. Malatyaspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Süper Lig Haftası

06:30 İstatistik Bankası

07:00 Yeni Gün

09:00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

11:00 Bein Manşet

12:30 Samsunspor - Beşiktaş

14:00 Haftanın Golleri

14:30 Galatasaray - Fenerbahçe

15:15 A. Alanyaspor - Beşiktaş

15:30 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

15:45 M. Başakşehir - DG Sivasspor

16:00 Göztepe - İH Konyaspor

18:00 Fenerbahçe - Elazığspor

18:00 Fenerbahçe - Elazığspor

19:15 Maç Özetleri

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Konyaspor - Trabzonspor

22:15 Galatasaray - Sivasspor

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