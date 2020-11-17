16 Kasım 2020 Haberleri
17.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:20
16 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı
- Balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
- Koronavirüse yakalanan Atletico'lu Luis Suarez, Barcelona maçını kaçıracak
- Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı
- Galatasaray'da tedavisi süren Radamel Falcao takımdan ayrı çalıştı
- Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok
- Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi
- Yenilgi anlaşmasını imzalayan Paşinyan: Karabağ'daki durumun sorumlusu benim, gerekirse mahkemeye çıkarım
- Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum
- Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı Meyde: İntiharın eşiğine geldim
- Tartıştığı kadını tabancayla öldüren 18 yaşındaki zanlı tutuklandı
- İzmir'de aile hekimi koronavirüse yenik düştü
- Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi
- Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı
- Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı
- Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde
- İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var
- Son Dakika: Hakkari ve Şırnak'tan peş peşe acı haberler! 2 askerimiz şehit oldu
- Cristiano Ronaldo: Küçükken parasızlıktan hamburger artıklarını yiyordum
- Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir
- G.Saray'ın Olimpiyat şampiyonu judocusu Kelmendi madalyasını kanserli çocuklar için satıyor
- Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı
- İmamoğlu iddiası yalanlanan Akşener'den Bakan Soylu'ya çağrı: Çevresine çok dikkat etsin
- Eski fabrika arazisinde erkek cansız bedeni bulundu
- Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu
- Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor
- Saldırı hazırlığındaki terörist, zaman ayarlı bomba düzeneğini kolundaki alçıda kamufle etmiş
- Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi
- 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis
- Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
- Mustafa Cengiz: Sağlığım elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim
- Milli futbolcu Aycan Yanaç, Estonya ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi
- Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum
- Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı
- Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
- Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya 'Tutuklansın' kampanyası başlattı
- 8 futbolcusu korona olan Beşiktaş'ta yeni vakaya rastlanılmadı
- İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada
- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı