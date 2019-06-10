16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Komitemizce, sürece ve ülke gündemine geniş bir açıdan bakmaya çalışılarak, sınırlarımızda devam eden operasyonlar, siyasi iklim ve toplum hassasiyeti doğrultusunda, meclis üyesi arkadaşlarım ve festival komitemizin ortak kararı ile şu an için festival programımızı iptal etmenin daha doğru bir davranış olacağı tarafımızca değerlendirilmiştir." dedi.

Alan, yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak Belediyesi'nde modern belediyeciliğin gerekliliklerine ilişkin tüm alt yapının oluşturulması, daha mutlu bir kent için tüm planlamaların yapılması adına gece gündüz demeden yoğun bir gayretin içinde olduklarını belirtti.

"Yakın gelecekte inşallah bu çabalarımızın sonuçlarını tüm Zonguldak hissetmeye, görmeye, özlediği, beklediği hizmetlere kavuşmaya başlayacaktır." ifadelerini kullanan Alan, şunları kaydetti:

"Bu noktada vatandaşlarımızın arzu ettiği, bizim de 31 Mart yerel seçimlerinde dile getirdiğimiz ve çok önemsediğimiz 16. Karaelmas Kültür ve Sanat Festivaline ilişkin olarak, 26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon planımızı kamuoyu ile daha önce paylaşmıştık. Festivale ilişkin komitemizi nisan ayında büyük hızla oluşturmuş, çok başarılı geçeceğine inandığımız etkinlikleri de kısa zamanda planlamıştık. Ancak bu süreçte 27 Mayıs'ta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan ve büyük bir başarı ile devam eden, ancak maalesef şehit haberlerini de aldığımız Pençe Harekatı'nın toplumumuzun geniş bir kesiminde hassasiyeti artırdığını gözlemlemekteyiz. Komitemizce, sürece ve ülke gündemine geniş bir açıdan bakmaya çalışılarak, sınırlarımızda devam eden operasyonlar, siyasi iklim ve toplum hassasiyeti doğrultusunda, meclis üyesi arkadaşlarım ve festival komitemizin ortak kararı ile şu an için festival programımızı iptal etmenin daha doğru bir davranış olacağı tarafımızca değerlendirilmiştir."

Kaynak: AA