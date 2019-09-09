16. İstanbul Bienali, 14 Eylül’de sanatseverlerle buluşuyor

Sekiz hafta boyunca şehrin üç noktasında gerçekleşecek ücretsiz sergilerde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan bienal; canlı performansları, sanatçı sohbetleri, sempozyumları ve film gösterimleri ile de sanatseverleri bekliyor.

09.09.2019 00:10
16. İstanbul Bienali, 14 Eylül’de sanatseverlerle buluşuyor

Sekiz hafta boyunca şehrin üç noktasında gerçekleşecek ücretsiz sergilerde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan bienal; canlı performansları, sanatçı sohbetleri, sempozyumları ve film gösterimleri ile de sanatseverleri bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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