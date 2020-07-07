16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 TUTUKLAMA
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16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 TUTUKLAMA

İstanbul merkezli olarak 16 ilde yapılan sigara, alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 TUTUKLAMA
07.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:31

İstanbul merkezli olarak 16 ilde yapılan sigara, alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz günü saat 05.00'te İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Yalova'da bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sigara, içki ve tütün kaçakçılığı yapan bir çetenin lideri Menderes B.'nin de aralarında bulunduğu 135 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 paket markalı tütün, 224 bin 900 gram nargile tütünü, bin 299 sahte içki, 270 litre alkol, 2 milyon 126 bin 795 sigara kağıdı, 129 bin 900 sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 boş makaron, 23 bin 300 dolu makaron, 118 bin 644 kaçak elektronik eşya, nakliye için kullanılan 19 araç, içki şişelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış çeşitli markalara ait etiketler ve bandrol, 20 bin 950 lira, 35 bin euro, 2 tabanca, 124 mermi ve 51 kol saatinin yanı sıra 112 adet F serisi 1 Dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan 135 şüpheliden 52'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 83'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. 20 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Görüntü dökümü: ------------------Şüphelilerin adliye sevki

-Arşiv


- İstanbul

Kaynak: DHA

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