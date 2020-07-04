16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 135 GÖZALTI
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16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 135 GÖZALTI

İSTANBUL merkezli olarak 16 ilde yapılan sigara, alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı.

04.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:32

İSTANBUL merkezli olarak 16 ilde yapılan sigara, alkol ve tütün kaçakçılarına yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 135 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların arasında ise FETÖ terör örgütü üyelerinin kullandıkları F serisi 1 Dolarlar olması dikkat çekti.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, içki ve tütün kaçakçılığı yapan şebekeyi belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan kaçakçılık polisi, çalışmalarını tamamlamalarının ardından perşembe günü saat 05.00'te İstanbul merkezli olarak Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Yalova'da bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke lideri Menderes B.'nin de aralarında bulunduğu 135 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 paket markalı tütün, 224 bin 900 gram nargile tütünü, bin 299 sahte içki, 270 litre alkol, 2 milyon 126 bin 795 sigara kağıdı, 129 bin 900 sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 boş makaron, 23 bin 300 dolu makaron, 118 bin 644 kaçak elektronik eşya, nakliye için kullanılan 19 araç, içki şişelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış çeşitli markalara ait etiketler ve bandrol, 20 bin 950 lira, 35 bin euro, 2 tabanca, 124 mermi ve 51 kol saatinin yanı sıra 112 adet F serisi 1 Dolar ele geçirildi. Yakalanılan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

16 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 135 GÖZALTI

Kaynak: DHA

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