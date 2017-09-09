16 İlde Eş Zamanlı 'Bylock' Operasyonu: 18 Gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 33 kişiden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarıyla 'Bylock' kullandığı tespit edilen 33 kişi hakkında operasyon başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya, Denizli, Kayseri, Aydın, Afyon, Yozgat, Burdur, Isparta, Kilis ve Uşak olmak üzere 16 ilde bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin sorgusu devam ederken, 15 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



(İHA)