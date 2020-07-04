16 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 135 kişi yakalandı
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16 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 135 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 135 kişi yakalandı.

04.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:34

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 135 kişi yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz'da sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Yalova çalışma başlattı.

Ekipler, 2 Temmuz'da 05.00 sıralarında eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Menderes B.'nin de bulunduğu 135 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 paket markalı tütün, 224 kilo 900 gram nargile tütünü, 1299 dolu vaziyette kaçak veya sahte alkol şişesi, 270 litre alkol sıvısı, 2 milyon 126 bin 795 sigara kağıdı, 129 bin 900 sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 boş makaron, 23 bin 300 dolu makaron, 118 bin 644 kaçak elektronik eşya, suç unsuru nakliyesinde kullanılan 19 araç, alkol yapımında kullanılan etiket ve bandrol, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 950 lira, 35 bin avro, 22'si F serisi 112 adet 1 dolar, 2 tabanca, 124 fişek, 51 kol saati olmak üzere toplamda piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

16 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 135 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Manşet

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